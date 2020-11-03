Более 50 направлений минских маршруток доступны для оплаты проезда безналичным способом

, – проинформировали транспортники.Для сравнения: в момент начала опытной эксплуатации системы безналичного расчета (а было это в начале сентября) данным способом оплаты можно было воспользоваться лишь на 7 маршрутах.Для проведения безналичной оплаты проезда на маршрутных такси посредством сканирования QR-кода при использовании системы Cashew необходимо скачать и установить приложение M-Belarusbank на смартфон из сервисов Google Play (для Android), App Store (для iPhone) и добавить в приложение информацию о банковской карте, которая будет использоваться для оплаты. Дальнейшее проведение оплаты проезда возможно двумя способами. Для оплаты проезда при использовании сервиса «Оплати» необходимо скачать и установить одноименное приложениена смартфон из сервисов Google Play (для Android), App Store (для iPhone). При этом водитель в режиме реального времени, также с помощью специального приложения на смартфоне, контролирует приобретенные в маршрутном такси электронные билеты.Кроме того, в ГП «Столичный транспорт и связь» проинформировали, что на городских экспрессных автобусных маршрутах №1400-ТК "АВ Центральный - Национальный аэропорт Минск" и №1430-ТК "АВ Центральный – Национальный аэропорт Минск" (через Сокол) предоставлена возможность безналичной оплаты проезда посредством платежной карточки любого банка Республики Беларусь с использованием кассового терминала.