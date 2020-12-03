На Гродненщине к зимнему сезону подготовлено более 50 хоккейных коробок и катков, сообщает БЕЛТА.
Работа зимних спортивных объектов регулируется погодой. Но их обустройством занимаются заранее, чтобы с приходом благоприятной погоды незамедлительно открыть сезон.
– Всего в регионе планируется залить 43 хоккейные коробки и 13 катков. Они будут во всех районах области. Размещены площадки у спортивных объектов, в парках, рядом с учреждениями образования, – отметили в управлении спорта и туризма.
С приходом морозов в области проложат как минимум 24 лыжные трассы протяженностью километр и более.
– Пора доставать жителям региона свой зимний инвентарь – коньки, санки, лыжи. Но, конечно, будут работать пункты проката, в некоторых из них будут предложны скидки для детей, – добавили в управлении.
Также к сезону готовятся и в горнолыжном комплексе парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно. Горные лыжи, тюбинги, сноуборды можно будет взять напрокат.
Планируется проведение традиционных массовых спортивных соревнований и праздников. К примеру, "Гродненская лыжня" обычно собирает большое количество участников. Состоятся и соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" и хоккейная "Золотая шайба». В планах – проведение спартакиады по программе зимнего многоборья "Защитник отечества".
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Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ