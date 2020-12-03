Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области

Работа зимних спортивных объектов регулируется погодой. Но их обустройством занимаются заранее, чтобы с приходом благоприятной погоды незамедлительно открыть сезон.– отметили в управлении спорта и туризма.С приходом морозов в области проложат как минимум 24 лыжные трассы протяженностью километр и более.– добавили в управлении.Также к сезону готовятся и в горнолыжном комплексе парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно. Горные лыжи, тюбинги, сноуборды можно будет взять напрокат.Планируется проведение традиционных массовых спортивных соревнований и праздников. К примеру, "Гродненская лыжня" обычно собирает большое количество участников. Состоятся и соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" и хоккейная "Золотая шайба». В планах – проведение спартакиады по программе зимнего многоборья "Защитник отечества".