Онлайн-показы и виртуальный шопинг: какой была мода в 2020 году

Одно из самых запоминающихся событий французского бренда в этом году – показ в замке Шенсонсо.Есть две версии, которые объясняют выбор данной локации. Основная – это связь с королевой Франции Екатериной Медичи. Биографы Коко Шанель уже не раз сопоставляли ее судьбу с судьбой супругой Генриха II. В качестве следующей версии: в замке Шенонсо были обнаружены оконные витражи в виде двух переплетенных С, которые якобы стали прообразом знаменитого логотипа Chanel. Какая из версий верная, можно гадать бесконечно, однако этот замок стоило выбрать хотя бы потому, что он считается одним из самых известных и посещаемых во Франции.Показ, как и положено в нынешних обстоятельствах, проходил в онлайн-формате. Единственной гостьей шоу стала американская актриса Кристен Стюарт. Она является давней подругой и амбассадором модного дома.Организационные детали – это, конечно, интересно и важно, но не стоит забывать, ради чего мы все это рассказываем. Главное внимание к себе все же забирает коллекция, показанная в стенах помещения.Коллекция под названием Métiers d’art создана в стиле Средневековья. Такие выводы можно сделать из-за моделей одежды, которые вошли в линейку. Бархатные платья, твидовые кейпы, куртки с объемными плечами, пышные юбки в пол и различные вариации на тему средневековых головных уборов. Средствами стайлинга коллекции также служили сумки в форме замка Шенонсо и широкие пояса с его изображением.В 2020 году итальянский дом моды в очередной раз доказал, что он самый популярный бренд в мире. Так решил народ, а платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фешен-индустрии, это официально зафиксировала.Gucci занял первую позицию рейтинга, составленного по итогам третьего квартала 2020 года. И неудивительно: этот бренд на слуху у каждой модницы, чего стоят только его фешенебельные коллекции!К слову, марка из Италии Off-White и американский спортивный бренд Nike лишь немного ему уступили, заняв 2-е и 3-е место соответственно.Для Chloe следующий год будет весьма продуктивным, ведь они наняли нового креативного директора. После увольнения Наташи Рамсей-Леви французский модный дом не стал тянуть с объявлением имени нового творческого направляющего – им стала нью-йоркский дизайнер Габриэла Херст.Мы не зря написали, что следующий год будет для бренда продуктивным. Херст является сторонницей устойчивого развития, а недавно она даже была отмечена премией Британского модного совета за экоинициативы, в частности за использование в производстве одежды переработанного кашемира и бумаги. В ближайшем будущем Chloé планирует перейти на бизнес-модель, основанную на социальной устойчивости, и уделять особое внимание улучшению положения прав и возможностей женщин в индустрии моды.Габриэла более десяти лет проработала в марке Candela, после чего создала свой собственный одноименный бренд. На счету дизайнера премии CFDA и The Fashion Awards, а также International Woolmark Prize.В период пандемии модными брендами было проведено множество онлайн-показов, но мы выделили один самый креативный и впечатляющий.Французский бренд Balenciaga представил свою коллекцию осень-зима – 2021 в антиутопическом стиле, да еще и в двух форматах. Вначале журналисты посмотрели показ в виртуальной реальности, а затем приняли участие в футуристичной игре под названием Afterworld: The Age of Tomorrow. Там в роли главного героя журналисты прогулялись по фирменному магазину, улицам города, лесу и другим локациям, где были представлены предметы одежды из новой линейки. Действие в игре разворачивается в 2031 году.Фото: Balenciaga Гардероб самих персонажей привлекает внимание ничуть не меньше спецэффектов: образы выглядят таинственно и постапокалиптично. В коллекции представлены свитеры и джинсы с дырками, мятые костюмы, поношенные майки, парки, напоминающие старые одеяла, куртки Nasa и форма дорожных рабочих. Во многих образах отличительной деталью стали рыцарские доспехи, которые в этой коллекции имели двойной смысл.Больше всего от пандемии финансово пострадал французский бренд Louis Vuitton. Осенью 2020 года Forbes оценил убытки модного дома в 5,5 миллиарда долларов, а это значит, что в годовом сопоставлении показатель обвалился более чем в шесть раз.Помимо коронавируса, Louis Vuitton потерял прибыль из-за неудачной сделки с ювелирной компанией Tiffany. Тогда финансисты холдинга, куда входит бренд, рассчитали, что драйверами роста компании остаются аксессуары Louis Vuitton и Dior.Спустя время продажи компании восстановились на рынке в Китае, который вышел из локдауна намного раньше Европы. Позже ситуацию спасли и сумки LV, которые показали хороший спрос в третьем квартале 2020 года, это помогло минимизировать финансовый ущерб.Стоит отметить, что бренд не оставляет надежд приобрести Tiffany & Co: на данный момент ведутся переговоры о приобретении концерна за 15,8 миллиарда долларов.