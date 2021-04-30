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Более пяти терабайт детской порнографии: в Беларуси задержана международная преступная группа

В ноябре прошлого года в адрес МВД от правоохранительных органов США поступила оперативная информация: кто-то, используя почтовые сервисы, распространяет детскую порнографию. По информации зарубежных коллег, почтовый ящик, через который распространялись видеоматериалы, был зарегистрирован в Беларуси. Сегодня на пресс-конференции рассказали подробности этого дела.


Педофилом оказался мужчина 1983 года рождения с видом на жительство в Республике Беларусь. Его противоправная деятельность началась с 2017 года. Он распространял эротические материалы с участием малолетних. Социальный портрет преступника никак не совпадает с описанием типичного педофила. По словам Александра Грачева, заместителя начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми МВД,  обвиняемый имел хороший заработок – по профессии он фотограф,  работал со многими крупными модельными агентствами Беларуси. Женат, воспитывал двоих несовершеннолетних детей. С декабря 2018 по февраль 2021 фотограф получил более 137 тысяч белорусских рублей за распространение эротических материалов. Более 30 тысяч рублей передал одной из матерей, которая искала покупателя детского порно. 

После проведения оперативной работы сотрудники МВД вычислили, что педофил был активным участником тематических групп в теневом сегменте интернета: был подписан на различные страницы с похожим контентом, общался с себе подобными и распространял преступные фотографии для «обмена опытом».

Стоит отметить, что действовал он не один, у него были сообщники – женщины, которые помогали ему. Женщины – чьи-то матери и жены, имели высокий социальный статус, связанный с работой с детьми. Уроженки Минска и Могилевской области.

Позиционировали они себя как группа молодых специалистов, которые помогают маленьким девочкам стать успешными моделями. На пресс-конференции подчеркнули, что преступники владели психологическими навыками, изучали специальную литературу, чтобы коммуникация с детьми проходила легко.

Местами для преступления становились фотостудии Минска. Там мужчина с сообщницами не только снимал порнографические материалы, но и насиловал детей. Возраст жертв – от 5 до 13 лет. По предварительным сведениям, было изъято более пяти терабайт порнографического материала. Сами фотографии архивировались, а доступ к ним был открыт потенциальным клиентам только после перевода денег. Кстати, перед продажей этих материалов личность покупателя предварительно изучалась, чтобы избежать утечки информации. Цена вопроса – от 200 до 1500 тысяч долларов США. Все зависело от степени обнаженности и откровенности фотосъемки. Если извращенцы хотели видеть детей в тематических костюмах сказочных персонажей или обслуживающего персонала, цена значительно повышалась. Покупатели – граждане США, Австралии, Великобритании и России.

Александр Кузубский, следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета рассказал журналистам, что матери жертв сознательно отдавали детей в лапы насильника – за это они получали большие деньги. Было установлено, что они сами принуждали девочек раздеваться и снимали это на камеру. Он также добавил, что сейчас установлены личности восьми пострадавших девочек от 5 до 13 лет, еще семь потенциальных жертв проверяются. Сейчас жертвы переданы родственникам, некоторые из них находятся в социальных учреждениях.

Проведено 15 обысков. Обвиняемые допрошены и заключены под стражу. Некоторые вину признали, некоторые – частично, поскольку не осознавали, что это незаконно. На данный момент проводятся очные ставки и опознания. Изъята техника: фотоаппараты и мобильные телефоны. Сейчас по этому уголовному делу назначено еще 12 экспертиз, проводятся проверки и устанавливается весь круг жертв и причастных. Расследование продолжается, МВД Беларуси активно работает со службами других стран. 

Фото: СК
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