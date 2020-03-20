Более 45 процентов территории Беларуси занято лесами. Если говорить в гектарах, то общая площадь земель лесного фонда в стране превышает 9,6 миллиона гектаров. Такие цифры сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА озвучил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.





Он отметил, что 88 процентов лесов сегодня находится под управлением Минлесхоза. Остальные 12 процентов распределены между местными исполкомами, Управделами Президента, Национальной академией наук и различными министерствами.

— Лесное хозяйство довольно консервативная отрасль, и говорить об изменениях, которые происходят быстро, нам не приходится. Поэтому мы пользуемся временным интервалом длительного периода. Так, с 1994 года заметно улучшились основные количественные и качественные показатели лесов, находящихся под управлением Минлесхоза. В частности, лесопокрытая площадь увеличилась на 885,2 тысячи гектаров, до 8,28 миллиона гектаров. Лесистость территории страны достигла 39,9 процентов и выросла на 4,4 процента. Общий запас древесины на корню увеличился на 738,6 миллиона кубометров и составил более 1,8 млрд кубометров, в том числе 375,4 миллиона кубометров в спелых и перестойных насаждениях, — перечислил Шатравко.

И еще несколько итогов. Так, запас на гектар покрытых лесом земель возрос на 73 кубометра, до 221 кубометра. Запас спелых и перестойных насаждений увеличился на 59 кубов и достиг отметки в 272 кубометра на гектар. Средний возраст лесов изменился — с 44 до 56 лет.