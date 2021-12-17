Более 44% белорусов считают, что за прошедший год улучшилась обороноспособность страны

Респондентам предлагалось ответить, как за последний год изменилось положение Беларуси в основных областях жизнедеятельности государства. 44,1% белорусов считают, что улучшилось положение в области укрепления обороны страны, а также культуры, науки, образования (20,7%), законодательства и правопорядка (20,2%), внешней политики (19,5%), соблюдения прав человека (19%), экономических реформ (18,4%), социального обеспечения (18,2%).сказал Сергей Мусиенко.По его словам, на мнение белорусов в том числе оказали воздействие последние события.– отметил руководитель Аналитического центра EcooM.– сказал Сергей Мусиенко.В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.