Такие данные на VI Всебелорусском народном собрании озвучила заместитель Председателя Конституционного Суда Наталья Карпович.
– В мире стандартом конституционных реформ является открытость обсуждения, плюрализм мнений. Наши граждане участвовали в работе диалоговых площадок. Они показали, что белорусы хотят упрочить правовую основу своей жизни и будущего детей, ожидают укрепления активности государства, поддерживают президентскую форму правления. Предложения о конституционных правках вносят и государственные органы. За последнее время их поступило более 400, – рассказала делегат.
Особо активно, отметила Наталья Карпович, неравнодушные граждане пользуются возможностью направить свои предложения о судьбе государства в адрес Всебелорусского народного собрания. Такая роль собрания отвечает исторической традиции народа решать важнейшие вопросы сообща.
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Более 400 предложений по изменению Основного Закона поступило в Конституционный Суд
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Фото: Александр КУШНЕР