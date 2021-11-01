Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

– говорится в сообщении.Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в стране умерли 1155 пациентов, полностью вылечились 23 187 человек.За все время распространения COVID-19 в России зафиксировано 8 554 192 случая инфицирования. Общее число летальных исходов от нового заболевания составило 239 693.