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  2. Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 40 402 пациентов. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.


"За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни", – говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в стране умерли 1155 пациентов, полностью вылечились 23 187 человек.

За все время распространения COVID-19 в России зафиксировано 8 554 192 случая инфицирования. Общее число летальных исходов от нового заболевания составило 239 693.
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Фото: РЕЙТЕР
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