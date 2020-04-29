Более сорока пожаров произошло в белорусских лесах за последние несколько дней

Наиболее сложная пожароопасная обстановка традиционно сложилась в Брестской и Гомельской областях, рассказали в Минлесхозе.

— С 25 по 28 апреля в лесном фонде Минлесхоза было зафиксировано 44 случая возгорания. Общая площадь пожаров составила 137,9 га, — отметили в ведомстве.

И добавили, что наиболее сложная пожароопасная обстановка зафиксирована в Брестской и Гомельской областях, где произошло по 12 случаев возгорания.

— При этом в Гомельской области за прошедшие выходные зарегистрировано сразу три крупных лесных пожара: в Петриковском лесхозе (не менее 50 га), Калинковичском лесхозе (32 га), Мозырском опытном лесхозе (20 га). Окончательные площади возгораний еще уточняются, — отметили в Минлесхозе.