Более 40 пляжей будут работать летом в Гродненской области

Пляжи есть во всех районах региона. Всего в 42 зонах отдыха отведено 45 мест для купания. В Гродно, например, три официальных пляжа находятся на Немане: в районе спасательных станций Центральная и Лососно и у поста в лесопарке Пышки. Традиционно жители и гости региона смогут отдохнуть у озера Юбилейное.– отметили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.В настоящий момент завершается подготовка к купальному сезону. Укомплектованы штаты матросов-спасателей, укрепляется материально-техническая база. На финальной стадии находится очистка и подготовка акваторий. Специалисты ЖКХ занимаются благоустройством территорий. Пляжи и зоны отдыха получают необходимые разрешения.