В Гродненской области определено 45 мест для купания. Об этом сообщает БЕЛТА.
Пляжи есть во всех районах региона. Всего в 42 зонах отдыха отведено 45 мест для купания. В Гродно, например, три официальных пляжа находятся на Немане: в районе спасательных станций Центральная и Лососно и у поста в лесопарке Пышки. Традиционно жители и гости региона смогут отдохнуть у озера Юбилейное.
– Советуем выбирать для безопасного отдыха те водоемы, где работают спасательные станции и посты. Всего в купальном сезоне в регионе будут действовать 9 спасательных станций и 17 спасательных постов ОСВОД, а также 15 ведомственных постов, – отметили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
В настоящий момент завершается подготовка к купальному сезону. Укомплектованы штаты матросов-спасателей, укрепляется материально-техническая база. На финальной стадии находится очистка и подготовка акваторий. Специалисты ЖКХ занимаются благоустройством территорий. Пляжи и зоны отдыха получают необходимые разрешения.
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Более 40 пляжей будут работать летом в Гродненской области
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