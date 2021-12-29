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  2. Более 40 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Судане

Более 40 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Судане

В Судане по меньшей мере 40 человек погибли в результате обрушения золотого рудника, пишет ТАСС.


Согласно данным телеканала Al Arabiya, в настоящий момент спасатели ведут поисковые работы в надежде найти выживших. В операции задействованы около 46 человек.

Авария на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая, где разработка золотоносной руды осуществлялась кустарными методами, случилась в районе Эн-Нухуд в штате Западный Кордофан в прошлое воскресенье. Обрушились сразу несколько штолен, из-за чего большинство находившихся под землей горняков не смогли выбраться наружу.

Фото: pixabay.com
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