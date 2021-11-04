Более 40 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 40 217 пациентов. Новые данные появились в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 1195 летальных исходов от коронавируса.
"Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек", – отмечается в сообщении.