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  2. Более 40 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

Более 40 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 40 217 пациентов. Новые данные появились в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


"За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 1195 летальных исходов от коронавируса.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек", – отмечается в сообщении.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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