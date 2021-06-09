Более 4 тысяч многодетных семей Минска уже улучшают жилищные условия

С начала текущего года на учет нуждающихся в Минске принято 408 многодетных семей. Всем им предложен вариант улучшения жилищных условий. Всего в Минске на сегодня в очереди находятся почти 6 тысяч многодетных семей, из которых свыше 4 тысяч уже улучшают жилищные условия, говорится в сообщении.Также на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поставил задачу ускорить цветочное оформление города, продолжить ремонт дворовых проездов и обеспечить проведение выпускных вечеров на высоком организационном уровне, соблюдая необходимые меры безопасности и охраны общественного порядка.