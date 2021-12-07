Более 4,8 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 380 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 620.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 290 фур, "Котловка" – 360, "Каменный Лог" – свыше 640, "Бенякони" – не менее 500, "Привалка" – по меньшей мере 310.На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 670 большегрузов, в пункте "Козловичи" – более 1100.На украинском направлении перед пунктом пропуска скопилось более 20 грузовых транспортных средств.