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Более 4,8 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальным на 10:00 данным, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 4890 грузовых транспортных средств. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 380 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 620.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 290 фур, "Котловка" – 360, "Каменный Лог" – свыше 640, "Бенякони" – не менее 500, "Привалка" – по меньшей мере 310.

На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 670 большегрузов, в пункте "Козловичи" – более 1100.

На украинском направлении перед пунктом пропуска скопилось более 20 грузовых транспортных средств.
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Фото: Павел БОГУШ
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