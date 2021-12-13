Более 4,6 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе Беларуси с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди находятся по меньшей мере 420 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 780.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось как минимум 280 грузовиков, "Котловка" – 410, "Каменный Лог" – свыше 480, "Бенякони" – по меньшей мере 380, "Привалка" – не менее 330.Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Берестовица" ожидают не менее 780 фур, "Козловичи" – по меньшей мере 700.На украинском направлении в пункте пропуска "Мокраны" в очереди находится не менее 70 грузовых транспортных средств.