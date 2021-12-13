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  2. Более 4,6 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Более 4,6 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 10:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 4,6 тыс. большегрузов. Такие данные приведены на сайте Госпогранкомитета.


На границе Беларуси с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди находятся по меньшей мере 420 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 780.

На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось как минимум 280 грузовиков, "Котловка" – 410, "Каменный Лог" – свыше 480, "Бенякони" – по меньшей мере 380, "Привалка" – не менее 330.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Берестовица" ожидают не менее 780 фур, "Козловичи" – по меньшей мере 700.

На украинском направлении в пункте пропуска "Мокраны" в очереди находится не менее 70 грузовых транспортных средств.
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Фото: Павел БОГУШ
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