Более 4,4 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся по меньшей мере 360 большегрузов, "Урбаны" – не менее 760.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 240 фур, "Котловка" – 420, "Каменный Лог" – свыше 290, "Бенякони" – не менее 310, "Привалка" – по меньшей мере 280.На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 680 грузовых транспортных средств, в пункте "Козловичи" – более 1000.На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 60 грузовых транспортных средств, а перед пунктом "Новая Гута" – по меньшей мере 20.Как уточнили в ГПК, основными причинами скопления фур остаются невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию, сокращение числа функционирующих пунктов пропуска (закрытие в одностороннем порядке польской Кузницы Белостоцкой), что приводит к увеличению нагрузки на другие маршруты в страны ЕС, а также стремление грузоперевозчиков выполнить к концу года обязательства по контрактам.