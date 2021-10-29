Более 39,8 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

– уточняется в сообщении.Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 1163 летальных исхода, полностью вылечились 30 462 человека.За все время в России диагноз COVID-19 подтвердили у 8 432 546 человек. Общее число летальных исходов в стране составило 236 220.