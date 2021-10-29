Более 39,8 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 39 849 человек. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
– За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни, – уточняется в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 1163 летальных исхода, полностью вылечились 30 462 человека.
За все время в России диагноз COVID-19 подтвердили у 8 432 546 человек. Общее число летальных исходов в стране составило 236 220.