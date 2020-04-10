Более 3700 тонн товаров первой необходимости оформляют белорусские таможенники каждый день

Каждый день белорусские таможенники в первоочередном порядке оформляют свышe 3700 тонн товаров первой необходимости.

Среди этих товаров продукты питания и товары медицинского назначения — примерно 250 автопоездов. Из них 60% проходят транзитом через территорию Беларуси в Россию, а 40% — оформляются для внутреннего потребления.

По поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко таможенными органами созданы все необходимые условия для беспрепятственного и быстрого следования через белорусский участок границы товаров пeрвой нeобходимости, включая слeдующие транзитом через Беларусь.