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  2. Более 363 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Более 363 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 109,59 млн, увеличившись за сутки более чем на 363 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Количество летальных исходов возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,42 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (150 246), на втором месте - регион Европы (143 952), на третьем - Восточное Средиземноморье (28 293).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 491 574. Далее следуют Индия (10 950 201), Бразилия (9 921 981), Россия (4 125 598), Великобритания (4 071 189), Франция (3 453 645), Испания (3 107 172), Италия (2 751 657), Турция (2 609 359), Германия (2 360 606), Колумбия (2 202 598) и Аргентина (2 033 060).


По материалам БЕЛТА

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