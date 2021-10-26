Более 36,4 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 36 446 пациентов. Общее число заражений в стране составило 8 316 019. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
– За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,0% не имели клинических проявлений болезни, – говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки в России инфекция унесла жизни 1106 человек. Общее число летальных исходов составило 232 775.
За последние 24 часа в стране полностью вылечились 26 973 человека, за все время – 7 213 584 пациента.