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  2. Более 36,4 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Более 36,4 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 36 446 пациентов. Общее число заражений в стране составило 8 316 019. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.


– За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,0% не имели клинических проявлений болезни, – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки в России инфекция унесла жизни 1106 человек. Общее число летальных исходов составило 232 775.

За последние 24 часа в стране полностью вылечились 26 973 человека, за все время – 7 213 584 пациента.
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Фото: РЕЙТЕР
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