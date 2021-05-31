Об этом сообщил Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач.
– Основную роль в вакцинации граждан, находящихся на территории нашей страны, возьмет на себя 33-я студенческая поликлиника. В Минске планируется вакцинировать 3 669 граждан Китайской Народной Республики, в регионах эта цифра чуть меньше. Вакцинация проходит в рамках наших договоренностей с посольством КНР. Еще раз хочу поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Се Сяоюна за то, что вы помогаете нам бороться с пандемией с помощью китайской вакцины Vero Cell.
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Более 3500 граждан Китая вакцинируют в Минске от коронавируса
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