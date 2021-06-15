Причиной стала буря: сильный дождь и ветер в ночь на вторник привели к обрывам линий электропередач, пишет ТАСС.
Сообщается, что отключения зафиксированы в центре, на западе, юго-западе, востоке и севере страны. Дома обесточены в почти 90 населенных пунктах. Прогнозируются и новые отключения в восточных регионах Финляндии из-за усиления ветра.
Также известно, что из-за стихии нарушено железнодорожное сообщение между городами Тампере и Пори.
Фото: pixabay.com
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Более 35 тысяч домов остались без электричества в Финляндии
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