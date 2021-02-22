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  2. Более 338 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Более 338 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 111,1 млн, увеличившись за сутки более чем на 338 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Число летальных исходов возросло более чем на 7,5 тыс., превысив 2,46 млн.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (169 352), на втором месте - регион Европы (102 325), на третьем - Юго-Восточная Азия (27 040).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 773 047. Далее следуют Индия (11 005 850), Бразилия (10 139 148), Россия (4 177 330), Великобритания (4 115 513), Франция (3 543 295), Испания (3 121 687), Италия (2 809 246), Турция (2 638 422), Германия (2 390 928), Колумбия (2 222 018) и Аргентина (2 060 625).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляются государствами.


По материалам БЕЛТА

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