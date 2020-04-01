Более 32 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости пациентов госпитализируют для дальнейшего наблюдения и обследования, рассказали в Минздраве.

— За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек, — сказано в сообщении Минздрава.

Также стало известно, что зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.

