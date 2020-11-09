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Более 32 тысяч волонтеров объединяет движение БРСМ "Доброе сердце"

Более 32 тысяч волонтеров объединяет движение Белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце", сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.


"Волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце" функционирует с 2009 года. В нашей дружной волонтерской команде сейчас порядка 32 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 31 года", – рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, многие проекты добровольческого движения стали традиционными. Один из них – "Мы выбираем помощь пожилым людям". "Наши волонтеры на протяжении всего года поддерживают пожилых. Особенно эта работа активизируется в весенний и осенний период, когда ребята помогают в благоустройстве придомовых территорий, доставке сельхозпродукции, – отметила секретарь ЦК БРСМ. – 2020-й – это год новых гражданских и социальных вызовов. И в Беларуси министерства, ведомства, частный бизнес, общественные объединения консолидировались для помощи не только одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, но также и всем тем, кому эта помощь необходима".

Такая волонтерская работа ведется в нескольких направлениях. "Во-первых, это психологическая поддержка тех людей, которые оказались дома на самоизоляции. Тут мы говорим и о молодежи, которая может находиться на дистанционном обучении, как это было в первую волну коронавируса. В частности, мы запустили проект "I БРСМ I онлайн", который предоставил молодежи возможность получать какие-то компетенции, образовательный и развлекательный контент, не выходя из дома. С "Белпочтой" мы реализовали проект "#СпасибоМедикам", когда каждый желающий мог отправить открытку в учреждение здравоохранения абсолютно бесплатно со словами поддержки медработникам", – добавила Александра Гончарова.

Второй важный момент - это работа команды волонтеров COVID-19. "Наши ребята при поддержке организаций Красного Креста проходили обучение, были обеспечены всеми необходимыми средствами гигиены. Речь идет о молодых людях, достигших совершеннолетия, – подчеркнула секретарь ЦК БРСМ. – Если летом наши волонтеры не так были востребованы, то на протяжении последних двух недель на горячие линии территориальных комитетов БРСМ достаточно активно обращаются одинокие пожилые люди с просьбой помочь с доставкой продуктов либо другими бытовыми делами. Здесь мы плотно сотрудничаем с территориальными центрами социального обслуживания населения. Ну и конечно, проводим большую информационно-пропагандистскую работу. Наши волонтеры распространяют листовки и буклеты, призывая людей носить маски и соблюдать гигиену".
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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