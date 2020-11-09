Более 32 тысяч волонтеров объединяет движение БРСМ "Доброе сердце"

, – рассказала Александра Гончарова.По ее словам, многие проекты добровольческого движения стали традиционными. Один из них – "Мы выбираем помощь пожилым людям"., – отметила секретарь ЦК БРСМ.Такая волонтерская работа ведется в нескольких направлениях., – добавила Александра Гончарова.Второй важный момент - это работа команды волонтеров COVID-19., – подчеркнула секретарь ЦК БРСМ.