Более 300 заявок поступило на участие в "Большом разговоре с Президентом"

На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".
Фото из архива БЕЛТА. Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год
Отмечается, что вопросов поступило еще больше.
– Аккредитация завершается в четверг, а значит, тем, кто желает попасть, нужно поторопиться, – предупреждают авторы ресурса.
Напомним, "Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.
Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу press@president.gov.by (пресс-служба Президента Республики Беларусь) и press@bpc.by (Национальный пресс-центр Республики Беларусь).
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