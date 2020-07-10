Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Более 30 млн человек пострадали от наводнений в Китае

Более 30 млн человек пострадали от наводнений в Китае

Спровоцированные сильными ливнями наводнения в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая коснулись свыше 30 млн жителей. Погибшими или пропавшими без вести считаются 140 человек. Такие сведения местных властей привело Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.



Наибольший ущерб от наводнений понесли провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Из районов, потерпевших бедствие, эвакуировали более 1,7 млн жителей, более 600 тысячам человек все еще необходима гуманитарная помощь.

Стихия разрушила или повредила более 270 тысяч жилых строений, нанесен вред сельскохозяйственным культурам на площади более 2,6 тыс. га. Прямой экономический ущерб оценили в сумму более 61,7 млрд юаней (примерно 8,9 млрд долларов).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Рейтер
Версия для печати
Новости и статьи
Более четырех тысяч журналов из фонда Национальной библиотеки стали доступны онлайн
Как уложить на своем участке рулонный газон
Как защитить легкие от COVID-19 – советы врача | ПРЯМОЙ ЭФИР
В Минске ликвидировали сеть сбыта наркотиков – задержано восемь человек, изъято более 5 кг наркотиков
В Лидском замке открылась новая музейная экспозиция
В Беларуси выздоровели 54 254 пациента с коронавирусом
Жеребьевка Лиги чемпионов. В 1/4 финала могут сыграть "Ювентус" – "Манчестер Сити" и "Барселона" – "Бавария"
ГУБОПиК и СОБР пресекли «сходку» и задержали вора в законе (ВИДЕО)
Литературный музей Петруся Бровки празднует 40-летний юбилей
Apple открыла доступ к бете iOS 14
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Клака
Почему люди объявляют войну своему прошлому
В Новополоцке пять автомобилей скорой помощи, приобретенные за спонсорские средства, переданы медикам Витебщины
Выход со станции метро "Пушкинская" закроют до 31 июля
Могли выбросить из окна. В Гродно милиция проверяет факт возможного жестокого обращения с собакой
Что необходимо для развития бизнеса по заготовке улиток
Наша авиационная отрасль выходит из глобального пике и намерена восстановить докризисный уровень уже через несколько лет
Лукашенко требует от промышленных предприятий активнее заниматься импортозамещением
Дуда обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Польши
Назван простой способ снять стресс
Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студотрядах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Артель
«Энергетик-БГУ» лишился еще одного лидера – Тве перебрался в брестское «Динамо»
«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних животных
Сергей Титовец, директор строительной компании: инвесторов привлекает стабильность, а не уличные протесты
Лукашенко: в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль
Лукашенко рассказал, какой бытовой техникой пользуется дома
Лукашенко: мы будем совершенствовать то, что у нас есть – и в этом суть реформ в Беларуси
На Буйничском поле реконструировали бои 1944-го за освобождение деревни Буйничи
Грозы, град и шквалистый ветер. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
Уполномоченный по делам религии и национальностей проведет прямую телефонную линию
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Лукашенко трудовому коллективу "Атланта": вы – подтверждение правильности курса, выбранного Президентом в условиях пандемии
Более 30 млн человек пострадали от наводнений в Китае
Охотник застрелил и разделал беременную лосиху: ущерб возмещен, но суд все равно будет
Лукашенко: зарплаты у частников не могут быть ниже, чем на ведущих госпредприятиях
Николай Снопков совершает поездку в Добрушский район
Лукашенко: в любой кризисной ситуации есть положительные моменты, и ими надо воспользоваться
Хоккей. Шинкевич вернулся в минское «Динамо»
Профессор назвала продукты, которые ускоряют старение
В сеть попали качественные изображения смартфона Xiaomi с двумя экранами и огромной камерой
Лукашенко посещает ЗАО «Атлант»
мнение
Александр МИТЮКОВ
Пока тихо дремлет сад
Под Лидой ночью сгорела пилорама
Женщина нашла загадочное существо с похожими на человеческие руки конечностями
Нацбанк вынес на общественное обсуждение корректировку закона о возмещении банковских вкладов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ