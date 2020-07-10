Спровоцированные сильными ливнями наводнения в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая коснулись свыше 30 млн жителей. Погибшими или пропавшими без вести считаются 140 человек. Такие сведения местных властей привело Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.
Наибольший ущерб от наводнений понесли провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Из районов, потерпевших бедствие, эвакуировали более 1,7 млн жителей, более 600 тысячам человек все еще необходима гуманитарная помощь.
Стихия разрушила или повредила более 270 тысяч жилых строений, нанесен вред сельскохозяйственным культурам на площади более 2,6 тыс. га. Прямой экономический ущерб оценили в сумму более 61,7 млрд юаней (примерно 8,9 млрд долларов).
Опубликовано:
433
Более 30 млн человек пострадали от наводнений в Китае
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Рейтер