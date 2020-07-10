Более 30 млн человек пострадали от наводнений в Китае

Наибольший ущерб от наводнений понесли провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Из районов, потерпевших бедствие, эвакуировали более 1,7 млн жителей, более 600 тысячам человек все еще необходима гуманитарная помощь.Стихия разрушила или повредила более 270 тысяч жилых строений, нанесен вред сельскохозяйственным культурам на площади более 2,6 тыс. га. Прямой экономический ущерб оценили в сумму более 61,7 млрд юаней (примерно 8,9 млрд долларов).