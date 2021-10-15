Более 30 курсантов Могилевского института МВД откликнулись на просьбу медиков и стали донорами крови

Непростая эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, отразилась на работе Могилевской областной станции переливания крови. Как отмечают специалисты, часть доноров болеет коронавирусом, другие попали в число контактных лиц, а у третьих имеются временные противопоказания по сдаче крови из-за прививок. Несмотря на это, постоянный запас медучреждения – 80 литров эритроцитных компонентов и 150 литров плазмы – нужно поддерживать. Чтобы гарантировать бесперебойную помощь нуждающимся в переливании крови, в день необходимо как минимум 50 доноров.

Поддержку в такой непростой период станции переливания оказали курсанты Могилевского института МВД. В добровольной сдаче крови поучаствовало более 30 будущих правоохранителей.

– На протяжении многих лет наши курсанты и преподаватели дважды в год безвозмездно сдают кровь, – рассказывает начальник медицинской службы вуза Анна Давыдова. – Обычно это происходит на базе нашей медслужбы, но сейчас в связи с принятыми противоэпидемическими мерами стараемся не пускать на территорию института посторонних людей, даже выездную бригаду станции переливания. Тем не менее, когда работники медучреждения обратились к нам с просьбой о помощи, не смогли отказать. Поскольку они остро нуждались в первой группе крови, мы провели выборку среди опытных доноров. Эти курсанты уже знают свои данные, что позволит быстрее и эффективнее оказать необходимую помощь.





Одними из первых в ряды добровольцев записались Станислав Стасенко и Евгений Татарчук. Парни сдают кровь уже второй и третий раз и останавливаться на этом не планируют.

– Делаем полезное дело. Пока лежишь на кушетке, есть время подумать о тех, кому эта кровь, возможно, спасет жизнь, – делится эмоциями Станислав. – Определенную пользу от сдачи крови вижу и для себя. Раньше слышал от родных, которые были донорами, что кровь обновляется, и организму становится легче. Теперь на собственном опыте убедился – это действительно так.





Приятным бонусом для доноров служит дополнительный выходной день. А для восполнения энергетических затрат каждый получает специальный завтрак: сок, чай с сахаром, гематоген, печенье.

Один доброволец сдает 450 миллилитров крови. Для донора это всего 5–7 минут, а кому-то они ценой в жизнь, рассуждает Игнатий Борботько:

– Приведу такой пример. Друг моего отца попал в ДТП, получил серьезные травмы и нуждался в переливании. И группа крови моего папы подошла! Так он помог сначала своему товарищу, затем многим незнакомым людям, и уже стал Почетным донором. Я тоже очень хотел быть причастным к этому благородному делу, поэтому, как только мне исполнилось 18 лет, сразу добровольно записался в число доноров.





К слову, антиковидной плазмы на Могилевской областной станции переливания крови заготовлено достаточное количество. Нужна обычная кровь – абсолютно всех групп.

– Широко практикуем работу со студентами ведомственных и гражданских учебных заведений, представителями силовых структур, – рассказывает заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов Юлия Винникова. – В частности, нам легко работать с Могилевским институтом МВД. Все же это молодые люди, изначально прошедшие жесткий отбор. Они здоровые, крепкие и выносливые, с хорошими анализами крови и кардиограммой. Благодарны самим ребятам и руководителям вуза, которые входят в положение и отпускают курсантов для сдачи крови. Это немаловажный и значимый вклад для пациентов всей Могилевской области. Но подчеркну, мы ждем каждого добровольца. Даже один человек может принести значимую пользу для того, кто в этой крови нуждается.































