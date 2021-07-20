В столице каждый год заменяют по меньшей мере 30 км изношенных сетей водоснабжения, информирует БЕЛТА.
– "Минскводопровод" занимается эксплуатацией и обслуживанием линий и сооружений водоснабжения. В связи с расширением города и увеличением числа потребителей длина водопроводных сетей постоянно увеличивается. Сейчас их протяженность насчитывает около 3,1 тыс. км. Работы по замене изношенных сетей водоснабжения проводятся ежегодно. Обычно меняем около 30 км линий (примерно 3%). В дальнейшем планируем наращивать темп, – обратил внимание начальник производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Антон Голоскок.
За сутки жители Минска используют примерно 450 тыс. куб. м воды из подземных и поверхностных источников. В данный момент на стадии реализации находится проект полного перевода столицы на артезианские источники. Его, как планируется, осуществят к 2025 году.
Вместе с тем Антон Голоскок обратил внимание, что водозаборные колонки централизованно демонтировать в Минске не будут.
– Такие работы обычно проводятся в случае сноса частного сектора и при новом строительстве, – уточнил он.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
710
Более 30 км сетей водоснабжения ежегодно заменяют в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter