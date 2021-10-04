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  2. Более 3 тыс. баррелей нефти попало в Тихий океан из-за утечки на нефтепроводе в США

Более 3 тыс. баррелей нефти попало в Тихий океан из-за утечки на нефтепроводе в США

По меньшей мере 3 тыс. баррелей нефти оказалось в Тихом океане в штате Калифорния в результате утечки на нефтепроводе, информирует ТАСС.


Согласно сведениям телеканала CNN, происшествие случилось из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге штата. Инцидент уже оказал влияние на местную фауну.

"Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье", – уточнила информацию представитель округа Кэтрин Фоули.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов на место инцидента, чтобы они установили причины произошедшего. Отмечается, что длина нефтяного пятна к этому времени сложилась на уровне примерно 12 км, и разлив в настоящий момент не локализован. Правительство в целях предосторожности приняло решение отменить запланированное на выходные авиашоу, а местных жителей обязало избегать зоны экологического бедствия.

Фото: ren.tv
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