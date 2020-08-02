Более 3 млн т зерна намолочено в Беларуси, передает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 2 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) убраны с 792,5 тыс. га, что составляет 36,1% запланированной площади. По темпам работ лидируют Гомельская и Брестская области: в обоих регионах убрано 55% площадей от плана (187,9 тыс. га и 185,7 тыс. га соответственно). В Гродненской убрано 42,7% площадей (136,1 тыс. га), Минской - 33,5% (162,2 тыс. га), Могилевской - 21% (70,6 тыс. га), Витебской - 13,2% (50 тыс. га).

Всего по стране намолочено 3,04 млн т зерна при средней урожайности 38,4 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,5 ц/га). В планах аграриев - собрать в этом году 8 млн т зерна (без учета кукурузы).

Лен вытереблен на 27,5 тыс. га (56,5% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 704,5 тыс. га (86,1% от плана). Заготовлено 642,5 тыс. т сена (63,6% от плана), 12,221 млн т сенажа (97%) и 502 тыс. т силоса (2,62%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 41,4% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.