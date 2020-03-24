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Более 3,9 тысячи белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД

Разноплановое содействие в различных форматах оказано уже более чем 3900 белорусам, которые в связи с ограничительными мерами ввиду распространения COVID-19 испытывали затруднения с возвращением на родину. Данная работа ведется МИД в контакте с зарубежными партнерами и при тесной координации заинтересованных государственных органов Беларуси, в числе которых Министерство спорта и туризма, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет, сообщили sb.by во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Фото: архив БЕЛТА

По словам начальника управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений по-прежнему находится более одной тысячи граждан нашей страны в 70 иностранных государствах.

В связи с отменой рядом стран международного авиасообщения возросло количество обращений граждан Беларуси, которые сейчас находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.

В системном порядке идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы ОАО «Белавиа».

Определенные затруднения возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. Однако такие вопросы также постепенно удается решать.

По итогам тесной совместной работы получены заверения российской стороны о направлении российскими авиакомпаниями 24 и 25 марта отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси. Таким образом, в МИД рассчитывают, что данная острая ситуация наконец также будет разрешена.

«Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел», — отметил Анатолий Глаз.
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