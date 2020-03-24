Более 3,9 тысячи белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД

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БЕЛТА

По словам начальника управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений по-прежнему находится более одной тысячи граждан нашей страны в 70 иностранных государствах.В связи с отменой рядом стран международного авиасообщения возросло количество обращений граждан Беларуси, которые сейчас находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.В системном порядке идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы ОАО «Белавиа».Определенные затруднения возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. Однако такие вопросы также постепенно удается решать.По итогам тесной совместной работы получены заверения российской стороны о направлении российскими авиакомпаниями 24 и 25 марта отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси. Таким образом, в МИД рассчитывают, что данная острая ситуация наконец также будет разрешена., — отметил Анатолий Глаз.