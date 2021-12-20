Более 3,7 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся по меньшей мере 460 большегрузов, "Урбаны" – не менее 630.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 250 фур, "Котловка" – 410, "Каменный Лог" – свыше 230, "Бенякони" – не менее 450, "Привалка" – по меньшей мере 160.На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 550 грузовых транспортных средств, в пункте "Козловичи" – более 600.На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 10 грузовых транспортных средств.