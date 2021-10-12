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Более 3,6 млн электронных билетов на поезда БЖД продано за январь – сентябрь

Свыше 3,6 млн электронных билетов продано на поезда Белорусской железной дороги за 9 месяцев 2021 года. Такие цифры приведены на сайте БЖД.


В период с января по сентябрь пассажиры Белорусской железной дороги оформили через интернет более 2,7 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами и более 900 тысяч билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса).

– Белорусская железная дорога продолжает внедрять технологии, чтобы работа сервисов и приобретение билетов были простыми и удобными. Онлайн-билеты пользуются высоким спросом: 42% билетов на поезда с нумерованными местами приобретается через раздел "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и с помощью нашего мобильного приложения, – пояснили в пресс-центре БЖД. 

На фоне распространения коронавируса БЖД рекомендует отдать предпочтение покупке билетов через интернет. Пассажирам напоминают, что на вокзалах и других объектах ж/д транспорта действует обязательный масочный режим. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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