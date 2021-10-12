Более 3,6 млн электронных билетов на поезда БЖД продано за январь – сентябрь

В период с января по сентябрь пассажиры Белорусской железной дороги оформили через интернет более 2,7 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами и более 900 тысяч билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса).– пояснили в пресс-центре БЖД.На фоне распространения коронавируса БЖД рекомендует отдать предпочтение покупке билетов через интернет. Пассажирам напоминают, что на вокзалах и других объектах ж/д транспорта действует обязательный масочный режим.