Более 3,3 тыс. медиков в Канаде отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться

По словам главы минздрава региона Эдриана Дикса, на которого ссылается телеканал Global News, 96% из 127,5 тыс. медработников провинции получили две прививки от COVID-19, еще более 2 тыс. в настоящий момент сделали одну инъекцию. Остальные 3325 человек либо отказались предоставить сведения о вакцинации, либо не получили прививку, в результате чего были отстранены от работы без сохранения заработной платы.После этого, отметил Эдриан Дикс, медучреждения региона столкнулись с дефицитом медперсонала, в связи с чем были приостановлены многочисленные хирургические операции. Накануне правительство Британской Колумбии выдвинуло медикам ультиматум получить две дозы вакцины против коронавируса до конца октября.Аналогичный ультиматум медработникам выдвинули власти восточной провинции Квебек, срок которого истек 15 октября, но позже был продлен до 15 ноября. Профсоюз медиков подал иск в Верховный суд провинции, который, как ожидается, должен вынести решение 15 ноября. Медицинские работники настаивают, что такое решение правительства является незаконным. 13 октября глава минздрава Квебека Кристиан Дюбэ заявил, что 96% всех сотрудников медучреждений региона прошли полный курс вакцинации, а 21,9 тыс. человек либо его не завершили, либо еще не ввели первую дозу препарата против COVID-19.