Более 3,1 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся по меньшей мере 400 большегрузов, "Урбаны" – не менее 570.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 200 фур, "Котловка" – 420, "Каменный Лог" – свыше 240, "Бенякони" – не менее 320, "Привалка" – по меньшей мере 140.На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 330 грузовых транспортных средств, в пункте "Козловичи" – более 500.На украинском направлении скопление фур не наблюдается.