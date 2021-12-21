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Более 3,1 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 18:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 3120 грузовых транспортных средств. Такие данные приведены на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся по меньшей мере 400 большегрузов, "Урбаны" – не менее 570.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 200 фур, "Котловка" – 420, "Каменный Лог" – свыше 240, "Бенякони" – не менее 320, "Привалка" – по меньшей мере 140.

На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 330 грузовых транспортных средств, в пункте "Козловичи" – более 500.

На украинском направлении скопление фур не наблюдается.
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Фото: Павел БОГУШ
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