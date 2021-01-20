С целью предотвращения гололедных явлений с начала сезона в столице использовали более 28 тыс. т песко-соляной смеси и 27 тыс. т соли, передает БЕЛТА.
– В последние годы не наблюдали таких обильных снегопадов, которые случились в городе недавно. Если в прошлом году за аналогичный зимний период со столичных улиц вывезли 4 тыс. куб.м снега, то в этом – 118 тыс. куб.м. Уже использовано 28 тыс. т песко-соляной смеси и 27 тыс. т соли, а в прошлом году за такой же период израсходовали 7 тыс. т песко-соляной смеси и 10 тыс. т соли, – сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.
В ближайшее время обрабатывать дороги новым типом смеси не планируют.
– Варианты, которые мы используем, самые оптимальные. Единственное, что слегка поменяется, - купили установку, которая производит специальный рассол для борьбы с зимним скольжением. Кроме того, он не позволяет соли разлетаться при обработке улиц, благодаря чему реагенты не попадают на зеленые зоны, – отметил Владимир Латушкин.
Обильные снегопады в столице также повлияли на работу спецтехники и уборщиков. Если при обычных дежурствах на улицах Минска работало около 500 единиц спецтехники, то в период недавней непогоды дороги расчищали почти 760 машин и 780 уборщиков территорий. В данный момент их число сокращено.
Фото: БЕЛТА
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Более 28 тыс. т песко-соляной смеси использовали для обработки улиц Минска
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