Более 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

уточняется в сообщении.За все время в стране положительный тест на коронавирус получили 7 690 110 человек. Темп прироста сложился на уровне 0,36%.Кроме того, за последние 24 часа инфекция в России унесла жизни 924 пациентов. Общее число летальных исходов составило 213 549.