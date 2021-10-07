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  2. Более 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

Более 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 27 550 пациентам. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.


- За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни, - уточняется в сообщении.

За все время в стране положительный тест на коронавирус получили 7 690 110 человек. Темп прироста сложился на уровне 0,36%.

Кроме того, за последние 24 часа инфекция в России унесла жизни 924 пациентов. Общее число летальных исходов составило 213 549.
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Фото: РЕЙТЕР
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