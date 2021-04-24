Патриотический марафон «Автопоезд памяти», посвященный Году народного единства и 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отправился из Витебска по памятным местам воинской славы, сообщил корреспонденту «СБ» первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Владимир Бабичев.
Колонна во главе с автомобилем «Победа» отправилась в путь от площади Победы. На мемориальном комплексе «Шуневка» к ней присоединятся участники со всех регионов Витебской области.
Марафон проводится в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» по маршруту: Витебск – Шуневка – Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – Мемориальный комплекс «Хатынь» – Витебск.
«Наша цель - вовлечь молодежь в социально-значимую общественную деятельность, повысить гражданско-патриотическую ответственность ребят. Для этого важно популяризировать историю нашей Родины, акцентировать внимание на достопримечательных объектах, связанных с военным временем», - подчеркнул Владимир Бабичев.
Участниками Марафона стали студенческий и работающий актив БРСМ, ОО «Белая Русь», профсоюзных, ветеранских, пионерской и других общественных организаций. Во время его проведения участники проведут конкурс на лучшее фото и видео марафона.
Опубликовано:
520
Более 250 участников соберет марафон «Автопоезд памяти» в Витебской области
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter