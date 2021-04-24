Более 250 участников соберет марафон «Автопоезд памяти» в Витебской области

Колонна во главе с автомобилем «Победа» отправилась в путь от площади Победы. На мемориальном комплексе «Шуневка» к ней присоединятся участники со всех регионов Витебской области.Марафон проводится в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» по маршруту: Витебск – Шуневка – Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – Мемориальный комплекс «Хатынь» – Витебск.- подчеркнул Владимир Бабичев.Участниками Марафона стали студенческий и работающий актив БРСМ, ОО «Белая Русь», профсоюзных, ветеранских, пионерской и других общественных организаций. Во время его проведения участники проведут конкурс на лучшее фото и видео марафона.