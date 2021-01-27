Более 250 студентов и преподавателей БГПУ принимают участие в интернациональном 56-м «Звездном походе»

Кстати

, – рассказала накануне, которая, к слову, участвует в этом проекте уже третий год подряд. Не скрывая эмоций, признается: для нее это всегда невероятное приключение.добавила, что ребят ждет очень насыщенная программа:Значимая часть «Звездного похода» – и проведение профориентационной работы со старшеклассниками. Ирина Александровна отметила, что в начале каждой встречи школьники смогут посмотреть новый видеоролик об университете. А мероприятие «Педагогический бумеранг» ориентировано на учащихся педагогических классов.«Авангард» в этом году отмечает свой маленький юбилей: бойцы отряда уже 5 лет проводят патриотическую и профессионально ориентированную программу в различных районах Беларуси (раньше студенты факультета начального образования БГПУ участвовали в «Звездных походах» в составе сборных отрядов).