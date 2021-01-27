Более 250 студентов и преподавателей БГПУ принимают участие в интернациональном 56-м «Звездном походе»

Более 250 студентов и преподавателей БГПУ принимают участие в интернациональном 56-ом «Звездном походе» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В их числе и 26 бойцов отряда «Авангард» факультета начального образования – сегодня ребята отправились в Новогрудский район. Планы расписаны на три дня вперед. Встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, знакомство с местными школами…
– Провели большую подготовку, надеемся, что все удастся, сможем выполнить все поставленные цели, – рассказала накануне студентка третьего курса Ольга Панас, которая, к слову, участвует в этом проекте уже третий год подряд. Не скрывая эмоций, признается: для нее это всегда невероятное приключение.
А командир отряда, заместитель декана факультета начального образования Ирина Буторина добавила, что ребят ждет очень насыщенная программа:
– Ветеранов войны остается все меньше, поэтому вторая линия патриотической программы – знакомства с детьми войны, которые также своими глазами видели те страшные события. Мы считаем, что будущим педагогам очень важно самим глубже изучить эту тему, чтобы потом передавать сведения своим будущим ученикам. В то же время бойцы отряда везут с собой яркие концертные номера, с которыми выступят в школах района. В программе также необычные мастер-классы (литературные, творческие, а также посвященные Целям устойчивого развития), спортивные мероприятия, представления интерактивно-дидактического театра.
Значимая часть «Звездного похода» – и проведение профориентационной работы со старшеклассниками. Ирина Александровна отметила, что в начале каждой встречи школьники смогут посмотреть новый видеоролик об университете. А мероприятие «Педагогический бумеранг» ориентировано на учащихся педагогических классов.
– Нам важно показать, что профессия учителя – на все времена и она очень нужна.
Кстати
«Авангард» в этом году отмечает свой маленький юбилей: бойцы отряда уже 5 лет проводят патриотическую и профессионально ориентированную программу в различных районах Беларуси (раньше студенты факультета начального образования БГПУ участвовали в «Звездных походах» в составе сборных отрядов).
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Более 250 студентов и преподавателей БГПУ принимают участие в интернациональном 56-м «Звездном походе»
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ