Более 250 фактов превышения скорости выявлено в Гродненской области за выходные

В конце недели ГАИ области работало в усиленном варианте несения службы. На дорогах региона зафиксированы серьезные нарушения. В частности, задержаны 12 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также по меньшей мере 40 бесправников.Выявлено минимум 250 превышений скорости. В ГАИ уточнили, что нарушение скоростного режима со стороны водителей в настоящее время является актуальной проблемой. Так, например, утром 9 октября 29-летний водитель "Мерседеса" разогнался до 117 км/ч, хотя на этом участке максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Вечером 10 октября 48-летний водитель "Фольксвагена" на Скидельском шоссе двигался с превышением максимальной скорости более чем на 40 км/ч.В связи с сокращением светового дня активное внимание уделяется безопасности пешеходов. Только за прошедшие выходные зафиксировано 162 факта, когда пешеходы при передвижении в темное время суток не обозначали себя светоотражающими элементами.