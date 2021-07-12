Более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

– уточняется в сообщении.Отмечается, что всего в России выявили 5 808 473 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,43%.Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 710 человек, которым ранее поставили диагноз COVID-19. За все время в России зафиксировано 143 712 летальных исходов от коронавируса.