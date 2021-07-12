За минувшие сутки в России положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию получили 25 140 человек. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 5 808 473 жителей. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 140 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2723 (10,8%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении.
Отмечается, что всего в России выявили 5 808 473 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,43%.
Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 710 человек, которым ранее поставили диагноз COVID-19. За все время в России зафиксировано 143 712 летальных исходов от коронавируса.
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Более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
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