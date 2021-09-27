Более 22 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

– уточняется в сообщении.За весь период в стране диагноз COVID-19 ставили 7 443 149 раз. Темп прироста сложился на уровне 0,30%.Кроме того, за последние 24 часа коронавирус унес жизни 779 пациентов в стране. Общее число летальных исходов от инфекции составило 204 670.