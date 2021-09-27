Более 22 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 22 236 человек. Общее число инфицированных за все время в стране составило 7 443 149. Актуальные данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 236 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1957 (8,8%) без клинических проявлений", – уточняется в сообщении.
За весь период в стране диагноз COVID-19 ставили 7 443 149 раз. Темп прироста сложился на уровне 0,30%.
Кроме того, за последние 24 часа коронавирус унес жизни 779 пациентов в стране. Общее число летальных исходов от инфекции составило 204 670.