Более 22 тысяч рублей пожертвовали работники Минтруда и соцзащиты на новогодние подарки детям

Более 22 тысяч рублей пожертвовали из личных средств работники центрального аппарата Министерства труда и социальной защиты и подчиненных ему организаций на новогодние подарки воспитанникам социальных учреждений. Таков персональный вклад тех, кто занят в службе, в республиканскую акцию "Наши дети". Об этом корреспонденту sb.by сообщили в пресс-службе ведомства.





На собранные деньги будут приобретены необходимые товары и оборудование с учетом потребностей ребят. По сложившейся традиции в предновогодние недели руководство и сотрудники Минтруда посещают Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и девять домов-интернатов для детей-инвалидов. Там сегодня проживают около 1400 ребят. Сегодня руководитель ведомства Ирина Костевич встретится с воспитанниками и выпускниками Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития.