За прошедшие сутки в Российской Федерации зафиксировали 21 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 650 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3046 (14,1%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении.
Отмечается, что коронавирус унес жизни 611 пациентов.
Вместе с тем за весь период распространения инфекции в России выявили 5 472 941 случай заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,40%.
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Более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России
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