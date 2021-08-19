Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За прошедшие 24 часа положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 21 058 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


Днем ранее было известно о 20 914 случаях заражения инфекцией. Темп прироста возрос за сутки до 0,32.

Коронавирус унес жизни 791 человека. До этого сообщалось о 799 умерших пациентах, у которых ранее был поставлен диагноз COVID-19.

Выписались после лечения 24 017 человек. У 8,9 процента заболевших (1863 человека) симптомы заболевания отсутствовали.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы