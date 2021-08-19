Более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Днем ранее было известно о 20 914 случаях заражения инфекцией. Темп прироста возрос за сутки до 0,32.Коронавирус унес жизни 791 человека. До этого сообщалось о 799 умерших пациентах, у которых ранее был поставлен диагноз COVID-19.Выписались после лечения 24 017 человек. У 8,9 процента заболевших (1863 человека) симптомы заболевания отсутствовали.