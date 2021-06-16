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Более 21 тысячи человек зарегистрировались на ЦТ в Витебской области

В Витебской области более 21 тысячи человек зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования, передает БЕЛТА.


В регионе есть четыре пункта тестирования: в Витебском государственном технологическом университете, Витебском госуниверситете имени П. М. Машерова, Полоцком госуниверситете и Оршанском государственном механико-экономическом колледже.

В текущем году в Витебской области ЦТ планируют пройти 21 219 человек. Показатель на 934 меньше по сравнению с 2020 годом. Попасть на тестирование абитуриенты могут только по пропуску и паспорту.

– КГК и созданные комиссии посмотрели аудитории, как организовано тестирование. Медики будут дежурить в каждом пункте ЦТ, участникам обеспечат безопасность. Также в аудиториях есть вода, санитайзеры, подготовили для желающих перчатки, людей просят быть в масках, – уточнил председатель Комитета государственного контроля Витебской области Владимир Годяцкий, который является главой областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования.

Контроль за проведением ЦТ в пунктах тестирования осуществляется с помощью соответствующих комиссий, в состав которых входят более 285 человек, представители местных органов власти, сотрудники учреждений образования. В Витебской области обращения граждан по спорным и проблемным вопросам ЦТ принимаются по контактным телефонам "горячих линий" в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – 13:00-14:00) в Комитете госконтроля региона по телефону 8 (0212) 37-61-82, в Полоцком межрайонном комитете государственного контроля – 8 (0214) 74-87-50 и в Оршанском межрайонном комитете государственного контроля – 8 (0216) 51-09-26.

Напомним, что в Беларуси централизованное тестирование пройдет с 16 июня по 8 июля по 11 предметам. Предусмотрены и резервные дни. Сегодня абитуриенты проходят тестирование по белорусскому языку.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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