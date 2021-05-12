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Более 200 молодых ученых со всех регионов: о чем шла речь на республиканском молодежном форуме «Беларусь интеллектуальная»

В Национальной академии наук прошел республиканский молодежный форум «Беларусь интеллектуальная». На диалоговой площадке мероприятия собралось более 200 молодых ученых, которые обсуждали, какой будет Беларусь будущего. В процессе форума участники искали наиболее перспективные направления для нашей страны – возможности для построения экономики высокоинтеллектуального государства, создания цифровых технологий в госуправлении и развития высокоинтеллектуального общества.


В числе приглашенных на мероприятие – победители и лауреаты республиканских и международных конкурсов, представители работающей молодежи в образовании и наукоемких сферах экономики. По словам главного ученого секретаря НАН, председателя совета молодых ученых НАН Андрея Иванца, форум «Беларусь интеллектуальная» в первую очередь предназначен для того, чтобы определить крупные и магистральные направления развития во всех важнейших сферах нашей страны:


– Мы видим, какие трансформации происходят с учетом цифровизации абсолютно всех отраслей и областей. Мы видим, какое влияние это оказывает на общество, как сегодня молодежь вовлечена в эти процессы. Собрав такую площадку, где будут и учащиеся, и студенты, и молодые ученые, а также старшее поколение, мы попробуем раскрыть направления, которые связны с искусственным интеллектом и цифровизацией, образованием будущего, построением высокоинтеллектуального общества.


В процессе мероприятия молодые ученые представили доклады, которые показывают, куда в перспективе двигаться обществу, стране, ее реальному сектору экономики. В последующем эти работы лягут в основу конкретных реальных проектов, определенных в том числе стратегией «Наука и технологии: 2018–2040», одобренной на II Съезде ученых Беларуси.
 
– На этой открытой дискуссионной площадке многие исследования, на мой взгляд, являются фактически форсайтами, взглядом в будущее, которое может быть абсолютно разным и непредсказуемым. В свою очередь, построение модели или дорожной карты – это залог успеха для развития как науки, так и экономики. И всего общества, – резюмировал Андрей Иванец.


Заместитель председателя Совета молодых ученых, заместитель директора Института истории НАН Станислав Юрецкий рассказал, что на форум прибыло много участников из регионов:
 
– Есть делегации Глубокского, Ушачского, Докшицкого районов, средней школы № 14 из Молодечно и делегация из Слуцка. Представлены все ведущие вузы: БГУ, БНТУ, БГУИР и Академии управления при Президенте, а также молодые ученые, аспиранты, магистранты Национальной академии наук.


Говоря о том, насколько молодежь заинтересована в том, чтобы реализоваться в науке, он отметил, что за последние годы количество молодых ученых в общем проценте от занятых научными исследованиями в НАН составляет порядка 30–35 процентов.
 
– Сейчас у нас стоит задача качественного улучшения молодых кадров, чтобы молодые люди наиболее оперативно защищали свои кандидатские и потом и докторские диссертации. Мы направляем их по самым перспективным направлениям научных исследований у нас в стране и в целом в мировой науке.


Среди участников форума также были и члены Палаты представителей. Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак отметила, что форум имеет особую важность для жизни страны:
 
– Новые идеи молодых ученых очень ценны для развития страны. Палата представителей поддерживает такие инициативы, поскольку мы также занимаемся и разработкой молодежной политики. В Палате представителей разрабатываются нормы инновационных технологий законотворческого процесса. Я уверена, что для законодателей прозвучит много полезного  на данном форуме.


По итогам мероприятия была принята декларация, направленная на активизацию участия молодежи во внедрении цифровых технологий во всех сферах белорусской экономики, развитии нового индустриального комплекса страны и формировании высокоинтеллектуального общества.
 
Кроме того, по 14 мая в Национальной академии наук проводится неделя открытых дверей: можно посетить постоянно действующую выставку НАН "Достижения отечественной науки – производству", а также научные организации Академии наук.









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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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