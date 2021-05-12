Более 200 молодых ученых со всех регионов: о чем шла речь на республиканском молодежном форуме «Беларусь интеллектуальная»

В числе приглашенных на мероприятие – победители и лауреаты республиканских и международных конкурсов, представители работающей молодежи в образовании и наукоемких сферах экономики. По словам, форум «Беларусь интеллектуальная» в первую очередь предназначен для того, чтобы определить крупные и магистральные направления развития во всех важнейших сферах нашей страны:В процессе мероприятия молодые ученые представили доклады, которые показывают, куда в перспективе двигаться обществу, стране, ее реальному сектору экономики. В последующем эти работы лягут в основу конкретных реальных проектов, определенных в том числе стратегией «Наука и технологии: 2018–2040», одобренной на II Съезде ученых Беларуси., – резюмировал Андрей Иванец.рассказал, что на форум прибыло много участников из регионов:Говоря о том, насколько молодежь заинтересована в том, чтобы реализоваться в науке, он отметил, что за последние годы количество молодых ученых в общем проценте от занятых научными исследованиями в НАН составляет порядка 30–35 процентов.Среди участников форума также были и члены Палаты представителей.отметила, что форум имеет особую важность для жизни страны:По итогам мероприятия была принята декларация, направленная на активизацию участия молодежи во внедрении цифровых технологий во всех сферах белорусской экономики, развитии нового индустриального комплекса страны и формировании высокоинтеллектуального общества.Кроме того, по 14 мая в Национальной академии наук проводится неделя открытых дверей: можно посетить постоянно действующую выставку НАН "Достижения отечественной науки – производству", а также научные организации Академии наук.