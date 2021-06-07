«Белавиа» продолжает возврат на родину белорусских туристов, которые вынуждены были остаться на курортах из-за закрытого для наших самолетов неба. Ночью 7 июня еще один спецрейс с 209 пассажирами прибыл из Туниса, сообщает телеканал ОНТ.
Маршруты корректируются в обход закрытых воздушных границ. Несмотря на гуманитарный характер полетов, транзит над Украиной (даже для эвакуации людей) в Киеве запретили. Но слаженные действия авиаперевозчиков и туроператоров при поддержке дипломатов уже помогли вернуться домой сотням туристов из Албании, Черногории и Туниса.
Но примерно 90 белорусских туристов все еще остаются на Кипре. Белорусская сторона технически полностью готова забрать туристов, но кипрские власти отказывают в выдаче разрешения. Ситуацию держат на контроле сразу несколько структур: авиакомпания «Белавиа», Министерство спорта и туризма, Республиканский союз туриндустрии и операторы.
На днях стало известно: Федерация профсоюзов Беларуси заявила, что инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза в отношении «Белавиа».
Работники «Белавиа» обратились в ФПБ с просьбой о юридической и правовой поддержке в этой ситуации, в том числе в международных структурах. Национальный профцентр намерен подать иск в Международный суд ООН и Верховный Суд Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Более 200 белорусских туристов вернулись из Туниса, 90 все еще остаются на Кипре
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.