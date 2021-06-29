Более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

подчеркивается в опубликованном сообщении.Уточняется, что с начала распространения коронавирусной инфекции в стране заболевание было выявлено у 5 493 557 жителей России. При этом за прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 652 пациентов – показатель стал максимальным за время существования пандемии. За все время зарегистрировано 134 545 летальных исходов от коронавируса.Темп прироста сложился на уровне 0,38%.