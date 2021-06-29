За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 20 616 человек. Общее число заболевших за весь период распространения COVID-19 составило 5 493 557. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений, – подчеркивается в опубликованном сообщении.
Уточняется, что с начала распространения коронавирусной инфекции в стране заболевание было выявлено у 5 493 557 жителей России. При этом за прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 652 пациентов – показатель стал максимальным за время существования пандемии. За все время зарегистрировано 134 545 летальных исходов от коронавируса.
Темп прироста сложился на уровне 0,38%.
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Более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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